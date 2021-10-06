           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:49

КСП приступила к проверке финансовой деятельности МФЦ и комитета по информатизации и связи

фото ЗакС политика КСП приступила к проверке финансовой деятельности МФЦ и комитета по информатизации и связи

Начиная с 6 октября аудиторы Контрольно-счётной палаты Петербурга будут проверять финансовую документацию ГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" за период с 2019 по 2021 год. В рамках мероприятия специалисты КСП также изучат бюджетные расходы комитета по информатизации и связи. Руководить процессом будет аудитор Егор Бушуев.

В 2019 году на деятельность МФЦ из бюджета Петербурга было выделено 3, 17 млрд рублей, в 2020-м – 3,2 млрд рублей, в нынешнем году на расходы ГКУ предусмотрены 3,8 млрд рублей. Головной офис МФЦ располагается на улице Красного текстильщика, в каждом районе имеются его подразделения. Врио главы учреждения является Максим Александров. 

Комплексный аудит будет завершён 6 декабря.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru