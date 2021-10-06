КСП приступила к проверке финансовой деятельности МФЦ и комитета по информатизации и связи

Начиная с 6 октября аудиторы Контрольно-счётной палаты Петербурга будут проверять финансовую документацию ГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" за период с 2019 по 2021 год. В рамках мероприятия специалисты КСП также изучат бюджетные расходы комитета по информатизации и связи. Руководить процессом будет аудитор Егор Бушуев.

В 2019 году на деятельность МФЦ из бюджета Петербурга было выделено 3, 17 млрд рублей, в 2020-м – 3,2 млрд рублей, в нынешнем году на расходы ГКУ предусмотрены 3,8 млрд рублей. Головной офис МФЦ располагается на улице Красного текстильщика, в каждом районе имеются его подразделения. Врио главы учреждения является Максим Александров.

Комплексный аудит будет завершён 6 декабря.