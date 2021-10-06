Оксимирон пришел к суду поддержать Хованского

К зданию Куйбышевского районного суда Петербурга, где 6 октября должны рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения блогеру Юрию Хованскому, пришел рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров).

К суду также пришёл коллега по цеху Хованского Maddyson (Илья Давыдов) и ведущий Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев). Всего собралось около 30 человек.

Петербургского блогера обвиняют в публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, он в 2018 году на одном из стримов исполнил песню, в которой в положительном ключе высказался о теракте на Дубровке 2002 года.

Сам Хованский утверждает, что исполнил песню ещё в 2012 году, когда уголовной ответственности за подобное деяние не предусматривалось. Блогер извинился за свои действия и признался, что считает их "ужасной ошибкой".







Константин Леньков