Маршрут трамвая №7 продлили до станции метро "Ладожская"

Начиная с 6 октября маршрут трамвая №7 стал длиннее ещё на 1,3 км и достиг Ладожского вокзала с примыкающей к нему станции метро, проинформировали в Смольном.

Отметим, что на своём пути трамвай проезжает мимо нескольких станций петербургской подземки: "Улица Дыбенко", "Ломоносовская", "Площадь Александра Невского", "Новочеркасская".

На Гранитной улице, по которой теперь пролегает маршрут, специально для него были уложены новые пути, а около "Ладожской" Горэлектротранс построил специальный съезд, который используют для разворота трамваев в случае отсутствия кольца.

Последний раз трасса 7-го трамвая пролонгировалась в 2020 году: тогда он миновал мост Александра Невского и прибывал к конечной станции "Малая Охта".

"Многие решения, связанные с организацией работы общественного транспорта, появляются в ответ на обращения жителей города. Например, по таким обращениям в сентябре мы улучшили транспортную доступность некоторых микрорайонов в разных частях города", - высказался по случаю петербургский губернатор Александр Беглов.