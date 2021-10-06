Экс-главу чебоксарского штаба Навального* задержали из-за твита об "Умном голосовании"

В Чебоксарах задержали бывшего главу штаба Навального* Семёна Кочкина, уведомляет "ОВД-Инфо"**.

В оперативном мероприятии, уточняют журналисты, принимали участие сотрудники Центра "Э".

В отношении Кочкина составили протокол за упоминание в твиттере проекта оппозиционера "Умное голосование".

Обновлено в 17:36.

Семёна Кочкина оставляют на ночь в отделении полиции: на него составили два протокола — по статьям 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов) и 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) КоАП РФ.

Добавим, ранее за твит про УГ под двойной административный арест был отправлен редактор ростовского издания "Голос" Игорь Хорошилов: в спецприёмник его поместили из-за публичного демонстрирования "экстремистской" символики "Умного голосования", которое правоохранители автоматически приравнивают к запрещённому ФБК***.

**"ОВД-Инфо" внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов