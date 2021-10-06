Депутатам Госдумы VIII созыва нужно будет сдать три ПЦР-теста перед встречей с Путиным

Депутаты Государственной думы нынешнего, VIII созыва должны будут сдать сразу три ПЦР-теста для того, чтобы их допустили для встречи с Владимиром Путиным, информирует Znak.com.

Первый раз парламентарии сдадут анализ 7 или 8 октября, второй мазок – 10 октября, третий – 11 октября.

Если первый ПЦР-тест депутату разрешается сдать самостоятельно в любом верифицированном Роспотребнадзором медцентре, то следующие два – только в стенах Госдумы.

Уточняется, что всех народных избранников на тестирование доставят на автобусах, после чего отвезут обратно домой.

Ожидается, что первая встреча президента с депутатами нового созыва пройдёт 12 октября в Георгиевском зале Кремля. В этот же день состоится первое пленарное заседание федерального парламента. По сведениям Znak.com, фамилия Путина присутствует в списке приглашённых на заседание.

Фото: пресс-служба Кремля