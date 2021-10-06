           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:46

Депутатам Госдумы VIII созыва нужно будет сдать три ПЦР-теста перед встречей с Путиным

фото ЗакС политика Депутатам Госдумы VIII созыва нужно будет сдать три ПЦР-теста перед встречей с Путиным

Депутаты Государственной думы нынешнего, VIII созыва должны будут сдать сразу три ПЦР-теста для того, чтобы их допустили для встречи с Владимиром Путиным, информирует Znak.com.

Первый раз парламентарии сдадут анализ 7 или 8 октября, второй мазок – 10 октября, третий – 11 октября.

Если первый ПЦР-тест депутату разрешается сдать самостоятельно в любом верифицированном Роспотребнадзором медцентре, то следующие два – только в стенах Госдумы.

Уточняется, что всех народных избранников на тестирование доставят на автобусах, после чего отвезут обратно домой.

Ожидается, что первая встреча президента с депутатами нового созыва пройдёт 12 октября в Георгиевском зале Кремля. В этот же день состоится первое пленарное заседание федерального парламента. По сведениям Znak.com, фамилия Путина присутствует в списке приглашённых на заседание.

Фото: пресс-служба Кремля


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru