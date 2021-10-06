На фигуранта дела "Сети" Филинкова наложили очередное взыскание из-за отказа подметать двор в колонии

Пребывающий в оренбургской ИК-1 фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков получил от администрации колонии взыскание на месяц ввиду своего отказа подметать прогулочный дворик. Также его перевели в помещение камерного типа (ПКТ), информирует Rupression со ссылкой на адвоката Эльдара Шарафутдинова.

Кроме того, Филинкова поставили на учёт как склонного к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, добавили в Rupression.

Согласно ст. 118 УИК, арестантам, отправленным в ПКТ, запрещается покупать продукты на сумму свыше 5 тысяч рублей в месяц, получать более одной посылки в течение полугода, а также гулять свыше 1,5 часов в день. Осуждённым воспрещаются также краткосрочные свидания чаще одного раза в полгода. Во время взыскания арестант трудится отдельно от остальных сидельцев.

Напомним, что ранее Филинкова несколько раз помещали в ШИЗО, последний случай был 11 сентября.

Причиной одного из взысканий был отказ Филинкова здороваться с сотрудником колонии, когда тот, как пересказывала с его слов общественная защитница Евгения Кулакова, "принес ему бумагу и ручку, чтобы он писал объяснение по поводу того, что не поздоровался в тот самый момент, когда получал эту бумагу и ручку".

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд в июне 2020 года признал петербургских фигурантов дела виновными в участии в "террористическом сообществе "Сеть"* (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы планировало вооруженные атаки на органы власти и полицейских. Филинков получил 7 лет колонии общего режима.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России