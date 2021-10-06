Коронавирус унёс жизнь российского сенатора Олега Селезнёва

Осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции стали причиной гибели члена Совета Федерации, генерал-майора ФСБ Олега Селезнёва, проинформировал ТАСС глава комитета верхней палаты российского парламента по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Умершему было 62 года. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования семье сенатора, назвав его ответственным и принципиальным политиком, делится РИА "Новости".

До того, как попасть в Совфед Селезнёв являлся главой УФСБ по Адыгее. Сенатором он стал в 2017 году, был членом комитета по международным делам.