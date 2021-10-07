СПбГУ уволил замдекана, разделявшего студентов на "нормальных", "убогих" и "саботажников"

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета отстранило от работы первого заместителя декана экономического факультета доцента Юрия Гузова. На его место назначили доцента Виктора Титова, следует из послания проректора по организации работы с персоналом Владимира Еремеева, опубликованного в виртуальной приёмной вуза.

Причина упразднения Гузова в должности - неэтичные высказывания в адрес студентов.

Ранее в СПбГУ предложили учащимся принять участие в переписи населения, которая стартует в конце сентября, вместо практики по профильным предметам. Соответствующее соглашение вуз заключил с Управлением службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти, пообещав предоставить переписчиков.

Часть студентов резонно возмутилась. В ответ на их негодование Гузов заявил, что "нормальные люди идут в переписчики, убогие — в волонтёры, саботажники ждут отчисления". Учащиеся вуза сочли его реплики оскорбительными и потребовали, чтобы руководство обратило на случай внимание.

Согласно соглашению, каждый студент-переписчик обязан будет обойти 200 квартир в закреплённом за ним районе города. Примечательно, но заниматься этим делом учащимся придётся после пар.

Трудиться переписчиками с 15 октября по 14 ноября должны будут все студенты гуманитарных направлений третьего курса. За месяц труда им обещано выплатить по 18-20 тысяч рублей. При этом студентам, получающим соцвыплаты, как льготникам не может быть начислена зарплата, они могут участвовать в переписи только как волонтёры.