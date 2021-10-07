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Новости 10:22

Александровская больница разворачивает допкойки для COVID-больных

фото ЗакС политика Александровская больница разворачивает допкойки для COVID-больных

Петербургская Александровская больница решила развернуть дополнительные места для больных с COVID-19: начиная с 7 октября в медицинском учреждении для них будут доступны 110 инфекционных коек, проинформировали в комитете по здравоохранению.

В комздраве напомнили также, что с пятницы, 8 октября, возвращается к работе самый большой павильон №7 в "Ленэкспо". Сначала в павильоне для COVID-заражённых будут доступны 400 мест. 

В совокупности общее количество ковидных коек в городе на Неве достигнет отметки 7506.


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