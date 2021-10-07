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Новости 11:04

"Надоел": Омич "поздравил" Путина с днём рождения, выйдя в пикет

фото ЗакС политика "Надоел": Омич "поздравил" Путина с днём рождения, выйдя в пикет

Омский активист Дмитрий Грунин вышел в одиночный пикет по случаю дня рождения президента Владимира Путина, которому 7 октября исполняется 69 лет.

Грунин проводит акцию у предполагаемой станции городского метрополитена, к строительству которого, анонсированного ещё в 1992 году, так и не приступили.

В руках активист держит плакат с надписью "#Надоел. 69... Сколько можно".

"Старичьё во власти уже совсем оторвалось от жизни, и вместо развития страны наоборот тянут нас назад, воспроизводя давно устаревшие идеалы своей юности. Вот и наше пресловутое омское метро — символ упущенных, разворованных возможностей развития. Судорожно цепляющиеся за власть с помощью репрессий и "космонавтов" старики — уже стали символом застоя не только для нашей страны, но и для всего мира", — цитирует умозаключения Грунина телеграм-канал "Сибирь медиа".

Фото: Роман Кинг


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