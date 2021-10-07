"Единая Россия" выдвинет Валентину Терешкову на пост главы комиссии ГД по этике

Фракция "Единая Россия" намерена выдвинуть кандидатуру депутата, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой на должность главы комиссии Государственной думы по этике, уведомил РИА "Новости" её коллега по парламенту Владимир Васильев.

Ранее стало известно, что Терешкова откроет первое заседание Госдумы восьмого созыва вместо старейшего депутата Владимира Ресина 1936 года рождения, так как он от спича отказался. Женщина-космонавт родилась на год позже.

Первое заседание обновлённой нижней палаты федерального собрания назначено указом президента Владимира Путина на 12 октября.