Суточный прирост COVID-заражённых в РФ составил 27 550 человек — это максимум с начала года

Ковидная статистика в России пополнилась 27 550 новыми случаями заражения — это максимум с начала текущего года, оповестили в оперативном штабе.

За сутки при этом скончались 924 пациента — днём ранее также был побит антирекорд с 929 COVID-смертями.

Всего с начала пандемии коронавирус был диагностирован у 7 690 110 россиян, из них от инфекции умерли 213 549.

В Петербурге COVID-19 подтвердился ещё у 2 418 местных жителей. Согласно официальной статистике, за минувшие 24 часа инфекция унесла жизни 60 человек.

На первом месте по уровню распространения болезни — Москва (5404 случая), на третьем после Северной столицы — Подмосковье (1454).