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Муниципал 13:57

Спикер ЗакСа Бельский: Где-то есть необходимость укрупнить муниципалитеты

фото ЗакС политика Спикер ЗакСа Бельский: Где-то есть необходимость укрупнить муниципалитеты

В эфире телеканала "78" спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский отметил, что вопрос об укрупнении территорий муниципальных образований всегда обсуждается. При этом вопрос сам по себе не живет, уверен Бельский, "проблема назревает". 

Спикер напомнил, что сейчас в Курортном районе, в городе Зеленогорск, располагаются несколько администраций соседних муниципалитетов: "Смолячково", "Репино", "Серово" и "Ушково". Получается, что доступности муниципалитетов на деле не получается, отметил Бельский.

– Конечно, нужно разбираться в каждой конкретной ситуации, в каждом районе, как это происходит, и дальше уже смотреть. Где-то может быть имеет смысль укрупнить [муниципалитеты], – сказал спикер.

При этом, отметил Бельский, сами муниципалы вряд ли все согласятся сложить свои полномочия для реформы. Законопроект по вопросу сейчас разрабатывается в Государственной Думе, добавил спикер ЗакСа. 

София Саттарова


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Город Зеленогорск
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МО Поселок Репино
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Серово
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Смолячково
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Ушково
Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 

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