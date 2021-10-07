Роспотребнадзор остался доволен результатами проведённого рейда по соблюдению масочного режима на поездах

Сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора и управления МВД на транспорте провели рейды на петербургских вокзалах и в электричках, выявляя нарушителей масочного режима.

Как отчитались постфактум проверок в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, на данный момент специалисты проинспектировали Балтийский, Витебский и Финляндский вокзалы и остались довольны результатами: масочный режим на объектах соблюдали порядка 90% пассажиров.

С пойманными безмасочниками провели разъяснительные беседы о важности ношения СИЗ в общественном транспорте, напомнив об административной ответственности за игнорирование данного предписания.

Прошедшие в электричках проверки на маршруте Петербург – Луга – Петербург выявили 15 нарушителей масочного режима. При этом в пригородном поезде Дно – Псков инспектирующие заметили маски абсолютно на всех пассажирах.