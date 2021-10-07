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Роспотребнадзор остался доволен результатами проведённого рейда по соблюдению масочного режима на поездах

фото ЗакС политика Роспотребнадзор остался доволен результатами проведённого рейда по соблюдению масочного режима на поездах

Сотрудники петербургского управления Роспотребнадзора и управления МВД на транспорте провели рейды на петербургских вокзалах и в электричках, выявляя нарушителей масочного режима.

Как отчитались постфактум проверок в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, на данный момент специалисты проинспектировали Балтийский, Витебский и Финляндский вокзалы и остались довольны результатами: масочный режим на объектах соблюдали порядка 90% пассажиров.

С пойманными безмасочниками провели разъяснительные беседы о важности ношения СИЗ в общественном транспорте, напомнив об административной ответственности за игнорирование данного предписания.

Прошедшие в электричках проверки на маршруте Петербург – Луга – Петербург выявили 15 нарушителей масочного режима. При этом в пригородном поезде Дно – Псков инспектирующие заметили маски абсолютно на всех пассажирах.


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