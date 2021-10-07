Муниципалы МО "Автово" раздадут жителям детскую книгу Сергея Миронова

Родителям, проживающим в МО "Автово", предложили бесплатно получить книгу "Беличий глазок" лидера партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергея Миронова. Объявление об этом появилось в соцсетях муниципалитета.

Книга "Беличий глазок" написана для детей младшего школьного возраста.

"Под красочной обложкой – 45 рассказов. От первых воспоминаний детства и мальчишеских игр до становления в юности", - написал сам автор о своей работе.

Получить книгу можно в здании местной администрации МО "Автово".

"Беличий глазок" - не первый писательский труд Миронова. Ранее лидер "Справедливой России - За Правду" издал автобиографическую книгу "Серега. Простые истории надежного парня".

Напомним, на сентябрьских выборах в местный совет МО "Автово" в очередной раз победили справедливороссы. Они получили 19 из 20 депутатских мандатов.