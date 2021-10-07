Российские власти направили ответ на запрос 45 стран - участниц ОЗХО по отравлению Навального

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что российская сторона предоставила странам-участницам ответ на запрос по поводу ситуации с Алексеем Навальным и инициировала встречный запрос, передает ТАСС.

"Положениями [ст. 9 Конвенции о запрещении химического оружия] предусмотрено, что ответы должны быть даны в течение 10 дней, то есть к 15 октября. Российская Федерация дала исчерпывающий ответ сегодня - то есть спустя два дня", - сказал Шульгин. Он считает ответ "достойным и выверенным с юридической точки зрения".

По словам Шульгина, Россия передала Германии, Франции и Швеции список вопросов по отравлению Навального. При этом постпред РФ при ОЗХО назвал случившееся "мутной историей" и "режиссированным спектаклем". Он дал понять, что вопросы повторяются с прежними запросами, и упомянул, что появились новые в связи с "новыми обстоятельствами в ситуации вокруг Навального".

Запрос России по поводу отравления Навального направили ранее 45 стран - участниц ОЗХО.

20 августа 2020 года Навальному стало плохо в самолете при перелете из Томска, он впал в кому, из которой вышел через три недели. Врачи в Омске объясняли тяжелое состояние политика резким падением сахара в крови на фоне нарушения обмена веществ. При этом несколько независимых лабораторий в Европе нашли в анализах Навального следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок".

Российские власти отрицают причастность к случившемуся. Когда Навальный вернулся из Германии в Россию в январе, его задержали, а после суда отправили в колонию по требованию ФСИН. Службу не устроило, что Навальный, проходя лечение и реабилитацию в Германии, не отмечался у инспектора, как того требовал условный срок по делу "Ив Роше". В колонии Навальный столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем на фоне последствий отравления, его сторонники трижды выходили на крупные акции протеста по всей России.