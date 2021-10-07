Движение транспорта на севере и в центре Петербурга начнут ограничивать с 8 октября из-за дорожных работ

Государственная административно-техническая инспекция анонсировала ограничение и закрытие дорожного движения в нескольких районах Петербурга после 8 октября.

С 11 октября по 30 апреля будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по Приморскому шоссе и улице Савушкина. Дорогу будут реконструировать.

С 8 по 15 октября будет ограничено движение транспорта по Приморскому путепроводу. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

С 8 октября по 6 ноября ремонт тротуаров ограничит движение по Большой Морской улице от набережной реки Мойки до Исаакиевской площади; по Исаакиевской площади и Почтамтскому переулку от Большой Морской до набережной реки Мойки; по набережной Мойки от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади.

С 8 по 14 октября будет закрыто движение транспорта по Пикалову мосту из-за ремонта дорожного покрытия. Водителям предлагают объезжать эту зону по маршруту Садовая улица - Лермонтовский проспект - проспект Римского-Корсакова - Никольская площадь.

С 9 октября 2021 года по 23 июня 2022 года будет закрыто движение транспорта по Аэродромной улице от Серебристого бульвара до Коломяжского проспекта. Там будут прокладывать теплосеть.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на сайте ГАТИ.