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"Плейлист колумбайнеров": Мизулина узрела пропаганду насилия и терроризма в популярных у детей композициях

фото ЗакС политика "Плейлист колумбайнеров": Мизулина узрела пропаганду насилия и терроризма в популярных у детей композициях

Руководимая дочерью сенатора Елены Мизулиной Екатериной Лига безопасного интернета подала жалобы в МВД и СКР ввиду распространения среди детей музыкальных композиций, в которых, по мнению организации, пропагандируются насилие и терроризм.

Песни исполнителей, чьи имена не называются, были обнаружены лигой в соцсетях молодых людей, нападавших либо планировавших нападения на российские школы. В композициях романтизируются убийства и шутинги, совершаемые детьми и подростками.

"Этот „плейлист колумбайнеров" постоянно прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы. Мы не раскрываем список исполнителей. Нужно сначала, чтобы правоохранительные органы провели серьёзную проверку и дали свою оценку материалам. Статьи УК по пропаганде терроризма и вовлечению детей в совершение преступлений достаточно серьёзные, некоторые из них относятся к категории тяжких преступлений", — высказалась о проведённой проверке Екатерина Мизулина.

Не так давно глава Лиги безопасного интернета в негативном контексте отзывалась о деятельности Моргенштерна.


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