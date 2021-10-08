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Новости 11:35

Финляндия продлила запрет на въезд россиян в страну до 24 октября

фото ЗакС политика Финляндия продлила запрет на въезд россиян в страну до 24 октября

Руководство Финляндии пролонгировало срок действия ограничений на въезд в страну для государств, не входящих в Шенгенскую зону. Так, согласно обновлённым противоэпидемическим правилам, россияне не смогут пересечь финскую границу до 24 октября.

Предыдущие меры заканчивали действие 10 октября.

"Согласно действующим ограничениям, в Финляндию можно приехать из всех стран, предъявив справку о полной вакцинации (вакцина должна быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам. — Прим. ред.). Другими разрешенными критериями въезда являются возвращение в Финляндию, возвращение в другие страны ЕС или Шенгенской зоны, транзитные рейсы регулярного авиасообщения или другая веская причина", — сообщает финский телеканал Yle.

Попасть на территорию скандинавского государства могут лишь россияне, которые приходятся родственниками его жителям, либо дипломаты или те, кто имеет на руках служебный паспорт или командировочное удостоверение.


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