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"Людей отождествляют со шпионами": Посол ЕС в РФ объяснил, почему Евросоюз осуждает закон об иноагентах

фото ЗакС политика "Людей отождествляют со шпионами": Посол ЕС в РФ объяснил, почему Евросоюз осуждает закон об иноагентах

Посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер объяснил, почему в ЕС выступают против закона об иностранных агентах. Доводы дипломата приводит РБК.

"Присвоение людям статуса „иноагента" ведет к их стигматизации, ведь людей отождествляют со шпионами, работающими на иностранную державу. Им становится очень сложно, иногда невозможно продолжать работать. Именно поэтому мы открыто выступаем против этого закона", - поделился мнением Эдерер.

Посол уточнил, что Венецианская комиссия, которая представляет собой орган по вопросам конституционального права при Совете Европы, вынуждена была констатировать: законодательство РФ об иноагентах являет собой" серьёзное нарушение основных прав человека". Также в комиссии указали на существенные различия в аналогичном законе США FARA, к которому, говоря об иноагентах, перманентно апеллируют российские власти.

В сентябре свыше 150 СМИ, НКО и благотворительных организаций запустили петицию с требованием отмены законодательства об "иностранных агентах". По состоянию на 8 октября свои подписи под ней оставили более 163 тысяч человек. 


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