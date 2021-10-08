Главред Baza выпустил "журналистский" роман о политических "метаморфозах" России

Главный редактор Baza Никита Могутин представил общественности своё первое литературное детище — роман "Кипиай", информирует Telegram-канал издания.

В произведении в вольной форме рассказывается о политических реалиях России, а в лицах главных героев многие смогут узнать реальные прототипы.

"Все события, изложенные в романе, основаны на реальных событиях. Они подаются через иронию, сарказм, гротеск — но основа всего этого абсолютно реальна. Я не могу сказать, кто именно скрывается за образом главного героя, но могу точно сказать, что одного из персонажей знающие люди узнают точно. Этот роман — это история мутации России с начала XX века до наших дней. Я нашел этим метаморфозам своеобразное объяснение, и уже только вам решать, логичное оно или нет", — обрисовал сюжет главред Baza в разговоре со Znak.com.

Роман Могутина повествует о том, как "независимые СМИ поставили на службу государства, какой ценой добывались журналисткие эксклюзивы, как можно продать свою душу, а главное — кто ее с радостью купит".