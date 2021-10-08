Хинштейн: Присуждение Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову не станет поводом для признания его иноагентом

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что вручение главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову не станет поводом для его внесения в реестр СМИ-иноагентов, передает "Газета.Ru".

"Такого прецедента не было, и я не думаю, что это приведет к статусу иноагента. Речь идет о средствах из иностранных источников на общественно-политическую деятельность. Здесь же идет речь о премии, которую, как сам Дмитрий Муратов объявил, он намерен передать сразу же в фонд помощи больным детям", — сказал Хинштейн.

С премией Муратова поздравил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА "Новости". Он заявил, что Муратов "последовательно работает по своим идеалам, привержен своим идеалам, талантлив, смел", и Нобелевская премия мира - это "высокая оценка".

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года. Нобелевский комитет в Осло аргументировал решение тем, что журналист на протяжении многих лет активно борется за свободу слова в России, учитывая сложную ситуацию с профессией в стране.

Муратов намерен перевести часть премии фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями. Он посвятил эту премию журналистам "Новой газеты", убитым в разные годы: Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Стасу Макрелову, Анастасии Бабуровой и Наталье Эстемировой.