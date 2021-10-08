Ущерб от загрязнения реки Каменка оценили в 12 млн рублей

Деятельность бетонного завода ООО "Производственная компания "ПрофБетон" нанесла ущерб реке Каменке в Приморском районе Петербурга на 12 млн рублей, говорится в ответе комитета по природопользованию от 7 октября на обращение председателя комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР Анне Замараевой.

По данным надзорного органа, "ПрофБетон" загрязнял реку и близлежащую территорию отходами цементно-песчаной смеси. По результатам проверки организацию привлекли к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 860 тысяч рублей.

Комитет направил материалы административных дел в природоохранную прокуратуру города с целью дальнейшего возмещения ущерба, который по оценкам чиновников составил 12 млн рублей.

Активистам Приморского района удалось собрать три тысячи подписей под требованием очистить реку от строительного мусора и отходов. Коллективное обращение направили губернатору Петербурга Александру Беглову и в комитет по природопользованию. Разовую очистку акватории реки Каменка планируют провести до 5 ноября 2021 года.