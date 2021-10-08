Правительство разрешило поднять цены на капремонт на 25%

Правительство одобрило постановление, согласно которому плата за оказание услуг по капремонту может вырасти на четверть из-за роста цен на стройматериалы, документ опубликован на портале правовой информации.

В постановлении указано, что до 1 января 2022 года цена договора может быть увеличина не более чем на 25% в связи с удорожанием материалов и оборудования. При этом стоимость услуг или работ по капремонту не может превышать предельную стоимость по региону и годовой объем денег, которые региональный оператор может израсходовать.

Увеличить стоимость подрядчик сможет лишь тогда, когда предоставит заключение о достоверности определения сметной стоимости капремонта. Документ должен подтверждать обоснованность роста цены.