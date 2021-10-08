Муратов заявил, что проголосовал бы за присуждение Нобелевской премии мира Навальному

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в ходе пресс-конференции по поводу присуждения ему Нобелевской премии мира заявил, что проголосовал бы за вручение этой премии политику Алексею Навальному.

Муратов отметил, что, будь он в Нобелевском комитете, он бы проголосовал за человека, "на которого ставили букмекеры".

"Но я считаю, что у этого человека все впереди. Имею в виду Алексея Навального", – приводит слова Муратова "Новая газета".

По словам Муратова, для редакции решение Нобелевского комитета значит "признание памяти павших коллег, в первую очередь". Речь идет о сотрудниках "Новой газеты", убитых в разные годы: это Игорь Домников, Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Стас Маркелов, Анастасия Бабурова и Наталья Эстемирова.

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года. Нобелевский комитет в Осло аргументировал решение тем, что журналист на протяжении многих лет активно борется за свободу слова в России, учитывая сложную ситуацию с профессией в стране. Муратов намерен перевести часть премии фонд "Круг добра", помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями.

фото: скриншот видео "Новой газеты"