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Суд арестовал бывшего вице-президента строительной компании ПИК Александра Лефеля

фото ЗакС политика Суд арестовал бывшего вице-президента строительной компании ПИК Александра Лефеля

Тверской суд Москвы арестовал бывшего вице-президента строительной компании "ПИК" Александра Лефеля по делу о мошенничестве, сообщили представители суда.

Лефель останется в СИЗО до 7 декабря. Защита просила назначить меру пресечения, не связанную с арестом. 

Лефеля задержали в пятницу, 8 октября. Ему предъявлено обвинение в нарушении ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

В ПИК заявили, что компания сама обратилась в правоохранительные органы, когда служба безопасности выявила факты злоупотреблений со стороны Лефеля в 2017-2018 годах, передает "Интерфакс". По версии службы безопасности, были факты мошенничества с деньгами компании, в том числе средств дольщиков строительства, при работах на стадии "нулевого цикла" строительства жилого комплекса в Петербурге. Ущерб от действий Лефеля ПИК оценил в 100 млн рублей.

 


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