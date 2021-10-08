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Коммунальщики пока не стали закрашивать граффити с портретом Игоря Талькова на Литейном проспекте

фото ЗакС политика Коммунальщики пока не стали закрашивать граффити с портретом Игоря Талькова на Литейном проспекте

Коммунальщики не стали закрашивать граффити с портретом певца Игоря Талькова на Литейном проспекте, передает "Фонтанка.ру".

Портрет Талькова появился на трансформаторной будке на Литейном проспекте 8 октября. Эта будка принадлежит "Россети Ленэнерго".

 Коммунальщики начали закрашивать изображение, но на место событий приехал сын певца Игорь Тальков–младший. Сообщается, что он угрожал палкой и просил с ним не воевать, так как на его стороне "все светлые иерархии". Пока портрет Талькова остается незакрашенным. 

"Петербургский дневник" сообщает, что авторы граффити нанесли на портрет антивандальное покрытие.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года: его застрелили во дворце спорта "Юбилейный" перед выходом на сцену во время конфликта с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым. Последнего объявили в розыск, он сам явился к следователем, но его вина не была доказана.

фото: vk.com/spblogger


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