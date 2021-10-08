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Новости 20:20

Росстат насчитал почти 50 тысяч умерших россиян с COVID-19 в августе

фото ЗакС политика Росстат насчитал почти 50 тысяч умерших россиян с COVID-19 в августе

Почти 50 тысяч человек скончались после заражения коронавирусом в России, такие данные представил Росстат.

COVID-19, по данным службы, стал основной причиной смерти 38 603 россиян. Еще в 4 977 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, но требуется провести дополнительные медицинские исследования для подтверждения.

Еще 1 254 россиянина скончались от осложнений или развития других болезней на фоне коронавируса. В 4 555 случаев, по официальным данным, коронавирус был сопутствующим заболеванием, но при этом не повлиял на наступление смерти.

За месяц до этого, в июле, Росстат зафиксировал 50 421 случай смерти среди пациентов с коронавирусом. РБК подсчитал, что с начала 2021 года после заражения COVID-19 умерли свыше 250 тысяч человек, из них 100 тысяч — в июле и августе. Таким образом, с начала эпидемии коронавируса в России умерли 417,6 тысяч заразившихся пациентов.


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