Минтруд хочет увеличить максимальное пособие по безработице в 2022 году до нынешнего МРОТ

Министерство труда предложило увеличить максимальное пособие по безработице до 12 792 рублей, проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

В ведомстве заявили, что максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год. Представители Минтруда напомнили, что размер максимального пособия по безработице в 2021 году составляет 12 130 рублей: это соответствует МРОТ 2020 года.

Условия предоставления пособия остаются прежними. В первые три месяца после регистрации в качестве безработного гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей. В три месяца после этого — 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.