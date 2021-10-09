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Новости 10:31

"Коммерсантъ": Минздрав и Минтруд подготовили новую систему оплаты труда медиков

фото ЗакС политика "Коммерсантъ": Минздрав и Минтруд подготовили новую систему оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав подготовили реформу оплаты труда медработников, пишет "Коммерсантъ". Новую систему протестируют в семи регионах России в 2022 году.

В рамках реформы ведомства предложили создать отраслевую оплату труда. Ожидается, что это позволит обеспечить достойный уровень зарплат при нормальной нагрузке медработников. Пока разница в зарплатах специалистов, выполняющих одну и ту же работу, в разных регионах может быть огромной из-за разных систем оплаты труда в разных медучреждениях.

Зарплата медработника, по замыслу Минтруда и Минздрава, будет состоять из оклада и стимулирующих и компенсационных выплат. Размер оклада будет рассчитываться с учетом трех новых величин: расчетной величины  (МРОТ в 2022 году, 13,6 тысяч рублей), коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. Коэффициент сложности может варьироваться от 1 до 3,13, он будет зависеть от того, какую работу выполняет медицинский работник, всего в постановлении предусмотрено 16 должностных групп, от санитара до заведущего хирургическим отделением. 

Ожидается, что благодаря новой системе доля оклада в зарплате у медработников ожидаемо вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.

 


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