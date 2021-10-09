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Новости 14:51

В Петербурге за сутки госпитализировали более 500 пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге за сутки госпитализировали более 500 пациентов с COVID-19

В Петербурге за прошедшие сутки госпитализировали 513 пациентов с коронавирусной инфекцией, следует из перечня эпидемиологических показателей Смольного на 9 октября.

Всего в больницах Петербурга на лечении находятся 6 107 человек с COVID-19 и пневмониями. В реанимации оказался 561 пациент, подключены к аппаратам ИВЛ 250. Всего в городе развернуто 8 326 коек для приема пациентов с коронавирусом.

Амбулаторно от инфекции лечатся, по данным Смольного, 29 789 пациентов. Лишь 70 человек из них сейчас не получают бесплатную лекарственную терапию на дому. На карантине остаются 3 811 петербуржцев с подозрением на COVID-19.

На 9 октября закончили цикл вакцинации от коронавируса 1 729 074 петербуржцев. В городе есть запас вакцины в 863 026 доз. 


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