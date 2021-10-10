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Петербург вернулся к январским показателям заболеваемости COVID-19: за сутки заразились 2822 человека

фото ЗакС политика Петербург вернулся к январским показателям заболеваемости COVID-19: за сутки заразились 2822 человека

В Петербурге поставлен очередной осенний антирекорд по количеству новых заражений граждан коронавирусом: за минувшие 24 часа инфекцию подхватили 2822 местных жителя, проинформировали в оперативном штабе. Последний раз подобные показатели фиксировались в январе.

Общая суточная статистика в России пополнилась 28 647 новыми случаями заражения в 85 регионах страны, из них лишь у 8,5% не имелось клинических проявлений болезни.

По состоянию на 10 сентября в Москве выявлено 4610 заражённых, в Московской области — 2026.

Скончались при этом ещё 962 человека, а излечились — 17 274.


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