Беглов поздравил петербуржцев с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Петербургский глава Александр Беглов выступил с поздравлениями по случаю отмечаемого в России 10 октября праздника — Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Слова губернатора ретранслирует пресс-служба Смольного.

"Поздравляю всех тружеников агропромышленного комплекса с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Ваша профессия – незаменима. Каждый день все мы пользуемся плодами вашего труда", – указано в обращении градоначальника.

Беглов напомнил, что у агропромышленной отрасли Северной столицы богатая история, и со временем сфера существенно модернизировалась.

"В Петербурге находится знаменитый во всем мире Институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова. Подготовку кадров для сельского хозяйства ведет Санкт-Петербургский государственный аграрный университет", – делится Беглов.

В свою очередь, перерабатывающая отрасль города включает в себя 70 крупных и средних, 150 малых предприятий, на которых работают около 30 тысяч человек.

"Благодаря им потребительский рынок Петербурга более чем на 60 процентов обеспечен собственной продукцией. В прошлом году, несмотря на трудные условия, связанные с пандемией, предприятия отрасли произвели продукции на более чем 330 миллиардов рублей. Это почти 13 % от общего объема во всей городской промышленности", – заключил Беглов.