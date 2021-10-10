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Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Юрия Метелева

фото ЗакС политика Путин освободил от должности замглавы Россотрудничества Юрия Метелева

Владимир Путин подписал распоряжение об увольнении заместителя главы  Россотрудничества Юрия Метелева. Документ размещён на портале правовой информации.

"Освободить Метелева Юрия Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств", — сообщается в президентском указе.

Юрий Метелев стал замруководителя Россотрудничества в 2018 году. В общей сложности в данной отрасли он трудился начиная с 1988 года, когда за неё ещё отвечал Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами.


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