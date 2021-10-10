В Сочи Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, попал в смертельное ДТП

Поздним вечером 9 октября в Сочи автомобиль Mercedes, в салоне которого находилась блогер и телеведущая Ксения Собчак, попал в аварию, в результате которой скончалась женщина-пассажир Volkswagen, информирует РЕН ТВ.
Машины столкнулись на сочинской трассе, ведущей в Красную Поляну, лоб в лоб. Инцидент произошёл во время обгона: "Мерседес" выехал на встречную полосу и врезался в "Фольксваген".
В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, приехавшая на южный отдых из Подмосковья, её подругу и водителя иномарки госпитализировали.
Водитель Mercedes, в салоне которого находилась Собчак, подтвердил, что перевозил журналистку.
После аварии она покинула автомобиль и уехала на такси в аэропорт.
У Собчак и её ассистенки – сотрясение мозга, пишет Baza.
"Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя , было очень плохо . Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение".
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Менеджер Собчак Кирилл Суханов не стал комментировать информацию о произошедшем.