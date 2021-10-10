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"Хорошая и злая": На могиле Лимонова установили скульптуру политика, идущего с арматурой в руке

фото ЗакС политика "Хорошая и злая": На могиле Лимонова установили скульптуру политика, идущего с арматурой в руке

На Троекуровском кладбище в Москве на могиле политика Эдуарда Лимонова появилась изготовленная ещё при его жизни скульптура: 10 октября её открыли сторонники известного публициста, о чём сообщается у них в паблике.

Установить памятник на месте своего погребения, который изготовил скульптор Михаил Баскаков  член Московского союза художников, лауреат московских, всероссийских и международных конкурсов и выставок, Лимонов попросил незадолго до смерти.

"Автор изобразил политика идущим вперед с арматурой в руке. Самому Лимонову этот образ очень понравился, он назвал монумент "очень хорошим и злым" и отражающим его как "агрессивного человека"",  рассказали о работе Баскакова в незарегистрированной "Другой России Э. В. Лимонова".

Политик умер в марте 2020 года в возрасте 78 лет. Он является основателем Национал-большевистской партии (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Его авторству также принадлежат такие проекты, как незарегистрированная партия "Другая Россия", "Марш несогласных", "Стратегия-31" и другие.

Фото: "Другая Россия Э.В. Лимонова" / "ВКонтакте"


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