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Новости 15:06

В Петербург приехала партия дефицитной вакцины "ЭпиВакКорона"

фото ЗакС политика В Петербург приехала партия дефицитной вакцины "ЭпиВакКорона"

На баланс фармацевтической базы Северной столицы поступила новая партия антиковидной вакцины "ЭпиВакКорона", проинформировали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

"Сегодня на склад ОАО "Фармбаза" в количестве 51 030 доз поступила "ЭпиВакКорона" — вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", — уточнили в комздраве.

В ведомстве добавили также, что поставка ещё одного препарата от коронавируса — вакцины "КовиВак" — пока не ожидается. Последний раз его в малом количестве привозили в августе.

По состоянию на 9 октября, в Петербурге было доступно свыше 860 тысяч доз вакцин.


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