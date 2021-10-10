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Путин и премьер-министр Армении Пашинян встретятся в Кремле 12 октября

фото ЗакС политика Путин и премьер-министр Армении Пашинян встретятся в Кремле 12 октября

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян собираются провести деловую встречу в Москве, приводит ТАСС сообщение, поступившее от кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Аудиенция должна состояться 12 октября.

В текущем году Путин и Пашинян уже трижды проводили дискуссии тет-а-тет. Кроме того, политики систематически созваниваются по телефону.

Последний раз они разговаривали 7 октября, в день рождения Путина. Главы государств обсудили по телефону ключевые вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе Южного Кавказа. 


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