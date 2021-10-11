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Вестибюль станции метро "Площадь Ленина" изменит режим работы

фото ЗакС политика Вестибюль станции метро "Площадь Ленина" изменит режим работы

Ввиду проводимого специалистами метро капитального ремонта эскалатора на станции петербургского метро "Площадь Ленина" на несколько дней изменится режим работы вестибюля-1 (выход на Финляндский вокзал), информирует пресс-служба городской подземки.

"При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока", — говорится в послании пресс-службы метро.

Так, начиная с 18 октября и до конца года по рабочим дням с 08:00 до 09:00 вход в вестибюль будет закрыт, а с 17:00 до 18:50 — ограничен. Кроме того, 13 и 14 ноября вестибюль будет работать только на выход.


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