Znak: Депутаты Госдумы уже два дня учатся нажимать на кнопки в зале заседаний

Новые депутаты Государственной думы восьмого созыва на протяжении последних двух дней учатся работать с системой электронного голосования: часть народных избранников получали знания 8 октября, остальные приступили в понедельник, 11 октября, поделились со Znak.com близкие к федеральному парламенту источники.

8 числа с функционалом системы ознакомились "старейшие во возрасту депутаты", после них — депутаты от ЛДПР, затем КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди". Далее к процессу подключились самовыдвиженцы и представители "Единой России".

Уже 12 октября, во вторник, должно пройти первое заседание обновлённой Госдумы. Перед началом процесса парламентариям выдадут карточки с указанием их рабочего места, после чего они проследуют в зал, где "служащие аппарата ГД окажут им помощь в размещении и ознакомлении с работой электронной системы подсчета голосов", следует из постановления временной рабочей депутатской группы по подготовке первого заседания нижней палаты федерального собрания.

Напомним, из 450 новоиспечённых народных избранников 232 занимали депутатские кресла в Госдуме предыдущего созыва, новых депутатов — 48,5%.

Фракция ЕР в новом созыве обновится на 48,5%, КПРФ — на 40,4% (34 избранных депутата из 57 были в прошлом созыве), ЛДПР — на 33,3% (14 из 21), "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — на 51,9% (в седьмом созыве 13 человек из 27 являлись депутатами).