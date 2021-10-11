           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:49

Znak: Депутаты Госдумы уже два дня учатся нажимать на кнопки в зале заседаний

фото ЗакС политика Znak: Депутаты Госдумы уже два дня учатся нажимать на кнопки в зале заседаний

Новые депутаты Государственной думы восьмого созыва на протяжении последних двух дней учатся работать с системой электронного голосования: часть народных избранников получали знания 8 октября, остальные приступили в понедельник, 11 октября, поделились со Znak.com близкие к федеральному парламенту источники.

8 числа с функционалом системы ознакомились "старейшие во возрасту депутаты", после них — депутаты от ЛДПР, затем КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди". Далее к процессу подключились самовыдвиженцы и представители "Единой России".

Уже 12 октября, во вторник, должно пройти первое заседание обновлённой Госдумы. Перед началом процесса парламентариям выдадут карточки с указанием их рабочего места, после чего они проследуют в зал, где "служащие аппарата ГД окажут им помощь в размещении и ознакомлении с работой электронной системы подсчета голосов", следует из постановления временной рабочей депутатской группы по подготовке первого заседания нижней палаты федерального собрания.

Напомним, из 450 новоиспечённых народных избранников 232 занимали депутатские кресла в Госдуме предыдущего созыва, новых депутатов — 48,5%.

Фракция ЕР в новом созыве обновится на 48,5%, КПРФ — на 40,4% (34 избранных депутата из 57 были в прошлом созыве), ЛДПР — на 33,3% (14 из 21),  "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" — на 51,9% (в седьмом созыве 13 человек из 27 являлись депутатами).


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru