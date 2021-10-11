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Новости 13:22

Расходы на борьбу с COVID-19 в Петербурге в 2021 году превысили 20 млрд рублей

фото ЗакС политика Расходы на борьбу с COVID-19 в Петербурге в 2021 году превысили 20 млрд рублей

Траты на оказание медицинской помощи петербуржцам с коронавирусной инфекцией по итогам первых девяти месяцев 2021 года составили 20,7 млрд рублей. Об этом на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 11 октября сообщил врио директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования Вадим Стожаров. 

Он отметил, что за весь 2020 год на те же цели израсходовали 14,9 млрд рублей. 

Комитет рекомендовал ЗакСу утвердить в первом чтении корректировку бюджета территориального фонда ОМС на 2021 год. Его планируется увеличить на 6,6 млрд рублей до 127,6 млрд рублей.

Сергей Еремеев


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