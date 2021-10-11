           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:18

КСП внепланово проверит парламент Петербурга

фото ЗакС политика КСП внепланово проверит парламент Петербурга

Контрольно-счётной палате Петербурга планируют поручить внеплановую проверку исполнения бюджета города Законодательным собранием в 2019-2021 годах. Соответствующий проект постановления был предварительно одобрен на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 11 октября. 

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник в разговоре с ЗАКС.Ру уточнил, что решение о проверке было коллегиальным. По его словам, новому созыву ЗакСа, чтобы начать работу "с чистого листа", хотелось бы понимать, в каком виде он принял городской парламент. 

 - Вы начинаете свою работу с чистого листа, - рассуждает Крупник. - Конечно, вы хотели бы понимать, что ваши предшественники выполнили свою работу в правовом поле абсолютно точно, чтобы не было никаких вопросов. Поверьте, это не поиск чёрной кошки в тёмной комнате. 

Проект постановления БФК о внеплановой проверке ЗакС должен рассмотреть на одном из ближайших заседаний. 

Ожидается, что проверка продлится до трёх месяцев. Ею будет руководить заместитель председателя КСП Юлия Русакова.

Сергей Еремеев


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости11 октября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru