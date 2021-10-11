КСП внепланово проверит парламент Петербурга

Контрольно-счётной палате Петербурга планируют поручить внеплановую проверку исполнения бюджета города Законодательным собранием в 2019-2021 годах. Соответствующий проект постановления был предварительно одобрен на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 11 октября.

Лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник в разговоре с ЗАКС.Ру уточнил, что решение о проверке было коллегиальным. По его словам, новому созыву ЗакСа, чтобы начать работу "с чистого листа", хотелось бы понимать, в каком виде он принял городской парламент.

- Вы начинаете свою работу с чистого листа, - рассуждает Крупник. - Конечно, вы хотели бы понимать, что ваши предшественники выполнили свою работу в правовом поле абсолютно точно, чтобы не было никаких вопросов. Поверьте, это не поиск чёрной кошки в тёмной комнате.

Проект постановления БФК о внеплановой проверке ЗакС должен рассмотреть на одном из ближайших заседаний.

Ожидается, что проверка продлится до трёх месяцев. Ею будет руководить заместитель председателя КСП Юлия Русакова.

Сергей Еремеев