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Новости 16:29

Росстат: Петербургская COVID-смертность в августе превысила прошлогодний показатель в 2,75 раза

фото ЗакС политика Росстат: Петербургская COVID-смертность в августе превысила прошлогодний показатель в 2,75 раза

В новой таблице от Росстата под названием "Сведения о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за август 2021 года" обращает на себя внимание заметный рост этого показателя по сравнению с августом прошлого года применительно к Петербургу (1335 случаев вместо 484).

По Северо-Западному федеральному округу в целом отрицательная динамика еще более впечатляющая: если в августе 2020 года с инфекцией скончались 678 человек, то год спустя речь идет уже о 3777 случаях (рост на уровне 557%).

Всего в Петербурге за нынешний август зарегистрировали 6034 смертей, тогда как в прошлом августе их учли 5245.


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