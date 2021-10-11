В Ленобласти вводят систему QR-кодов и ПЦР-тестов для посещения заведений досуга

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ужесточил региональное антивирусное постановление, внеся в него ряд корректив. Документ опубликован на сайте правительства 47 региона.

Начиная с 15 ноября жители Ленобласти смогут посещать заведения досуга (театр, кино, цирк, бассейн, фитнес-зал и другие) только при предъявлении QR-кода о пройденной вакцинации либо подтверждающего факт перенесённого заболевания (менее полугода назад). В случае, если у гражданина нет QR-кода, он сможет войти в обозначенные заведения, предъявив трёхдневный отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, с 15 ноября организации досуга обязаны удостовериться, что у каждого работника имеется либо QR-код, либо медотвод. В противном случае для допуска к работе сотрудник должен сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа.

До работы в сфере гражданских перевозок также обязаны допускать лишь водителей, прошедших вакцинацию, либо имеющих при себе документ, подтверждающий перенесённое не более полугода назад заболевание, либо с 3-дневным ПЦР-тестом.

Наконец, изменения антиковидного постановления затронут и чиновничий аппарат: с 15 ноября доля привитых сотрудников госслужбы должна составлять 100%.

Добавим также, с 11 октября вносятся коррективы в COVID-зонирование районов Ленобласти:

в "красной" зоне – Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский районы и Сосновый Бор;

в "желтой" зоне – Кингисеппский, Кировский, Тосненский, Подпорожский, Приозерский, Волосовский, Лужский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Волховский и Выборгский районы;