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Новости 17:56

В петербургских стационарах лечат более 6,5 тысяч пациентов с коронавирусом

фото ЗакС политика В петербургских стационарах лечат более 6,5 тысяч пациентов с коронавирусом

Чиновники Смольного опубликовали свежий информационный бюллетень, ежедневно отражающий основные показатели борьбы с пандемией коронавируса. За прошедшие сутки число горожан, находящихся на лечении в стационарах, достигло 6533 человек. За это же время в больницы поступило 333 новых заболевших, а 122 человека выписали.

В реанимационных отделениях помогают 594 гражданам, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 266.

Петербург располагает более чем 899 тысячами свободных доз вакцины против инфекции, а также 174 пунктами, где можно сделать прививку. В условиях ежедневного роста числа заболевших за последние сутки было сделано 23 927 ПЦР-тестов.


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