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Новости 18:27

Беглов похвалил бизнесменов, заботящихся о фонтанах

фото ЗакС политика Беглов похвалил бизнесменов, заботящихся о фонтанах

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал о том, как продвигается реализация программы ремонта городских фонтанов, принятая в 2019 году. Беглов напомнил, что в нее вошли 111 объектов, причем адреса выбирали сами горожане через проект "Родной район".

"На прошлой неделе новый фонтан "Скрипка-женщина" сделал еще более уютным сквер Андрея Петрова на Петроградской стороне. Очень важно, что вслед за городом свои фонтаны начинают ремонтировать частные предприятия и организации: на Малом проспекте В.О. на днях приведен в порядок заброшенный фонтан во дворе бывшего завода "Эскалатор"", - произнес чиновник в авторской программе на "Радио России - Петербург".

Отдельного внимания Беглова удостоился фонтанный комплекс на Московском проспекте у здания Российской национальной библиотеки. Тестовый пуск отремонтированного и усовершенствованного объекта планируют совершить 20 октября. Технологии позволят проводить около библиотеки светомузыкальные представления.

По словам губернатора, все объекты ремонта нынешнего года должны будут полноценно заработать в следующем сезоне.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

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