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Новости 18:43

Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре из-за блокировки сайтов проектов политика

фото ЗакС политика Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре из-за блокировки сайтов проектов политика

Тверской районный суд Москвы не стал удовлетворять иск политика Алексея Навального к Генеральной прокуратуре РФ, по требованию которой были заблокированы как его личный блог, так и сайты ФБК* и оппозиционных штабов**, информирует пресс-служба инстанции.

Навальный хотел добиться не только признания незаконным требования Генпрокуратуры о блокировках, но также того, что Роскомнадзор отказался уведомлять команду политика о предстоящем ограничении доступа к сайтам.

О блокировке 50 сайтов, связанных со структурами и соратниками Навального, стало известно в июле - после того, как ФБК* и штабы** признали экстремистскими структурами. Генпрокуратура утверждала, что оппозиционные "интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности".

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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