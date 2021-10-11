Суд отклонил иск Навального к Генпрокуратуре из-за блокировки сайтов проектов политика

Тверской районный суд Москвы не стал удовлетворять иск политика Алексея Навального к Генеральной прокуратуре РФ, по требованию которой были заблокированы как его личный блог, так и сайты ФБК* и оппозиционных штабов**, информирует пресс-служба инстанции.
Навальный хотел добиться не только признания незаконным требования Генпрокуратуры о блокировках, но также того, что Роскомнадзор отказался уведомлять команду политика о предстоящем ограничении доступа к сайтам.
О блокировке 50 сайтов, связанных со структурами и соратниками Навального, стало известно в июле - после того, как ФБК* и штабы** признали экстремистскими структурами. Генпрокуратура утверждала, что оппозиционные "интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности".
* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.