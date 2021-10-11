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Смольный разрешил фуд-тракам участвовать в ярмарках

фото ЗакС политика Смольный разрешил фуд-тракам участвовать в ярмарках

Петербургский губернатор Александр Беглов подписал изменения, внесенные в постановление №1045 от 2012 года, по которым в городе узаконивается новая форма торговли - фуд-траки. Речь идет о торговле "с колес" на ярмарках, которые, в свою очередь, располагаются на участках в госсобственности Петербурга.

Фуд-траки описываются в новой редакции постановления как "транспортные средства, специализированные для организации общественного питания".

Также, согласно документу, теперь через нестационарные объекты торговли можно будет, помимо мяса, рыбы и хлебобулочных изделий, реализовывать овощи и фрукты.

Отвечать за реализацию новой версии постановления поручили вице-губернатору Максиму Соколову.


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