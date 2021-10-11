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Из-за ведения секс-блога петербургскую учительницу подтолкнули к увольнению

фото ЗакС политика Из-за ведения секс-блога петербургскую учительницу подтолкнули к увольнению

Петербургская учительница биологии, проработавшая несколько недель в школе при консерватории Римского-Корсакова, вынужденно и со скандалом уволилась, передает Telegram-канал "Mash на Мойке". Причиной тому послужил закрытый Instagram-аккаунт, в котором она занималась сексуальным просвещением и на котором стояло возрастное ограничение 18+. Несмотря на маркировку, претензии возникли и со стороны коллектива, и со стороны родителей школьников, которые, как утверждает героиня скандала, нашли блог собственными усилиями.

"Скрепы людей затмевают им глаза. На мои доводы, что деятельность никак не касается уроков и я хорошо веду программу, никто не реагирует", - прокомментировала конфликт учительница.

По ее словам, руководство поставило ультиматум, требуя прекратить ведение блога со "взрослым" содержимым, и учительницы выбрала вместо этого написание заявления об уходе.


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