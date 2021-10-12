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Зона платной парковки в центре Петербурга вернулась к работе в штатном режиме

фото ЗакС политика Зона платной парковки в центре Петербурга вернулась к работе в штатном режиме

Платная парковка в Центральном районе Петербурга заработала в штатном режиме, сообщили в комитете по транспорту.

Система оплат парковок восстановлена после сбоя. С утра понедельника, 12 октября, петербуржцы снова могут оплатить парковку через паркоматы, официальный сайт парковочного пространства и мобильного приложения "Парковки Санкт-Петербурга". Пока не возобновлена работа СМС-сервиса, о ее восстановлении комтранс пообещал сообщил дополнительно. В ведомстве напомнили, что неоплата парковки обернется для авомобилистов штрафом.

Оплатить парковку можно и через сервисы Сбера: мобильное приложение, через кассы в отделениях. Также есть возможность оплаты через устройства самообслуживания и мобильное приложение банка ПСКБ. В этих случаях взимается комиссия по тарифу банка.

На минувшей неделе парковка в Центральном районе на некоторое время оказалась бесплатной. Это случилось из-за того, как ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" должен был найти нового финансового оператора вместо "Орбанка", который потерпел крушение.

 


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